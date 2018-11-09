Группа граждан Молдовы грабила в Киеве пенсионеров

Несколько граждан Молдовы, используя преступную схему, зарабатывали на доверчивых пенсионерах в Украине.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Группу граждан Молдовы, подозреваемых в обмане и грабеже пенсионеров, задержали в Киеве, сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве.

© Sputnik / Miroslav Rotari Фальшивый ажиотаж в Молдове - как мошенники обманывают покупателей квартир

Несколько граждан Молдовы решили подзаработать на пенсионерах, проживающих в соседней Украине. Для этого злоумышленники представлялись социальными работниками.

По данным следствия, всего в преступной группировке было четыре человека. В роли социальных работников выступали две женщины, а еще двое мужчин стали водителем и охранником.

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"Подозреваемые арендовали машины в Одессе и приезжали в Киев. Там они снимали квартиры и начинали поиск жертв. Найдя подходящих пенсионеров, злоумышленники приходили к ним домой и втирались в доверие. Далее они рассказывали пожилым людям о некой денежной реформе и меняли сбережения пенсионеров на сувенирные деньги", - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что в некоторых случаях подозреваемые прибегали к насильственным действиям.

Согласно местному закону, задержанным грозит до тринадцати лет лишения свободы.