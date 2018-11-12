Бывшая сотрудница банка похитила у клиентов 100 тысяч рублей

Бывшая служащая банка в Волгоградской области внесла ложные сведения в банковскую программу и похитила 100 тысяч рублей у двух клиентов.

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Кража случилась в городе Волжский Волгоградской области. По данным полиции, 28-летняя бывшая сотрудница банка в августе, когда закрывала счета вкладчиков и переводила средства на другие счета, внесла данные о том, что деньги клиентов были выданы.

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Но на самом деле, считает следствие, женщина присвоила их себе, переведя их на свой счет и обналичив в кассе банка, сообщает РИА Новости.

"В результате действий подозреваемой у двоих клиентов были похищены деньги на общую сумму 100 тысяч рублей. Подозреваемая созналась в содеянном, пояснив, что деньги клиентов она потратила на погашение своих кредитов", - говорится в сообщении полиции.

Как уточняет ведомство, против женщины возбуждено уголовное дело "Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств", ей грозит до шести лет лишения свободы. По информации полиции, бывшая сотрудница банка в содеянном призналась и вернула часть украденных денег.