В Греции молдаванина осудили на 25 лет

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Суд в Греции приговорил к 25 годам заключения гражданина Молдовы за перевозку нелегальных мигрантов.

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Также 29 лет заключения получил грузинский гражданин, сообщают греческие СМИ. Наш соотечественник был сообщником грузина, который согласно обвинительному заключению совершил в общей сложности девять незаконных перевозок иностранных граждан из Турции в Афины и Салоники в 2016–2017 годах.

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Еще один фигурант этого дела, также молдаванин, был признан невиновным. Осужденные проведут в тюрьме не более 25 лет, так как это максимальное время пребывания в заключении, установленное законодательством Греции.