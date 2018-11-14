Громкое дело: кого везли в клетках в поезде Москва-Кишинев - фото

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. За одну ночную смену при таможенном контроле багажа пассажиров, следовавших поездами "Москва - Кишинев"? инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни пресекли две попытки незаконного перемещения живого товара. Об этом сообщается на сайте Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ.

© Photo: Федеральная таможенная служба РФ Краснокнижных птиц обнаружили в багаже граждан Молдавии Брянские таможенники

"Девяносто пять птиц незаконно пытался вывезти на родину гражданин Молдовы", - говорится в сообщении. Среди пернатых – белая лазоревка, которая занесена в Красную книгу России, а также щур и длиннохвостый снегирь – урагус. В другом случае злоумышленник (также гражданин Молдовы) пытался вывезти из России 20 щеглов.

© Photo: Федеральная таможенная служба РФ Краснокнижных птиц обнаружили в багаже граждан Молдавии Брянские таможенники

У мужчин товаросопроводительных и ветеринарных документов при себе не оказалось.

© Photo: Федеральная таможенная служба РФ Краснокнижных птиц обнаружили в багаже граждан Молдавии Брянские таможенники

За нарушение правил перемещения грузов через таможенную границу Евразийского экономического союза граждане Молдовы будут привлечены к административной ответственности.

Сейчас о пернатых бережно заботятся сотрудники Володарского таможенного поста, дальнейшая судьба птиц будет решена в кратчайший срок.