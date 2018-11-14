Громкое дело: кого везли в клетках в поезде Москва-Кишинев - фото

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. За одну ночную смену при таможенном контроле багажа пассажиров, следовавших поездами "Москва - Кишинев"? инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни пресекли две попытки незаконного перемещения живого товара. Об этом сообщается на сайте Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ.
"Девяносто пять птиц незаконно пытался вывезти на родину гражданин Молдовы", - говорится в сообщении. Среди пернатых – белая лазоревка, которая занесена в Красную книгу России, а также щур и длиннохвостый снегирь – урагус. В другом случае злоумышленник (также гражданин Молдовы) пытался вывезти из России 20 щеглов.
У мужчин товаросопроводительных и ветеринарных документов при себе не оказалось.
За нарушение правил перемещения грузов через таможенную границу Евразийского экономического союза граждане Молдовы будут привлечены к административной ответственности.
Сейчас о пернатых бережно заботятся сотрудники Володарского таможенного поста, дальнейшая судьба птиц будет решена в кратчайший срок.