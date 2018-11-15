По делу об убийстве журналиста в Стамбуле арестован 21 человек

Как рассказал генпрокурор Саудовской Аравии, по делу об убийстве Джамаля Хашукджи задержан 21 человек.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Генеральная прокуратура Саудовской Аравии заявила о том, что по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи задержан 21 человек.

"Генеральная прокуратура ведет расследование в отношении 21 человека, задержанного по этому делу (убийство Хашукджи - ред.)", - говорится в заявлении генпрокурора Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости.

© REUTERS / Courtesy TRT World Тело Хашукджи обнаружено в колодце в резиденции саудовского генконсула – глава партии

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.