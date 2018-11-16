Пьяный нарушитель отхлестал полицейского штанами - видео

Как сообщает пресс-служба СК России в своем Twitter, в отношении дебошира было возбуждено уголовное дело.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Задержанный, пытаясь выйти из районного отделения полиции, снял брюки и набросился с ними на дежурного полицейского. Этот инцидент запечатлено на видео пресс-службы СК, которое стало вирусным в Интернете.

Сообщается, что происшествие произошло в российском Томске, в отношении дебошира было возбуждено уголовное дело за нападение на сотрудника правоохранительных органов. Впрочем, наказание вынесено не суровое, но если "фигурант" этой истории повторит нечто подобное, тогда, похоже тюремного срока ему не избежать. А пока он приговорен 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.