В Мадриде судят активисток Femen, обнажившихся в храме

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. В уголовном суде Мадрида в пятницу состоялся процесс над двумя участницами движения Femen, которые в июне 2014 года устроили в испанской столице "голую акцию". Девушки, раздевшись до пояса, приковали себя к кресту в кафедральном соборе Альмудена.

© AP Photo / Efrem Lukatsky В Украине активисток Femen пугают Беларусью

На их телах были написано "Алтарь для аборта", а сами они выкрикивали: "Аборт незаконен – захватим алтарь".

В Испании эти действия резко осудили. Ассоциация христианских адвокатов подала в суд на участниц движения. Их обвиняют в провокации и оскорблении чувств представителей религиозной конфессии.

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Сами подсудимые обвинения отрицают.

"Мы не собирались оскорблять или вредить чьи-то религиозным чувства, мы уважаем религиозные объекты", – заявили они в суде.

Женщины утверждают, что приковали себя цепями ни к самому кресту, а к железным деталям, которыми он скреплен. По словам обвиняемых, их целью было создать общественную дискуссию на тему бесплатных абортов.

Ассоциация адвокатов требует приговорить девушек к двум годам заключения, прокуратура - к девяти месяцам.