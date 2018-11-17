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Заседание суда

Экс-сотрудник Следственного Комитета арестован за хищение кокаина из вещдоков

© RIA Novosti .
Происшествия
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Следователь в суде отметил, что действия теперь уже бывшего сотрудника СК повлекли тяжкие последствия.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. В Санкт-Петербурге арестовали сотрудника городского Следственного комитета, которого обвиняют в хищении и в тороговле 11 киллограммов кокаина. Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, речь идет о теперьу же бывшем старшем следователе по расследованию особо важных дел городского СК. Наркотики он украл из камеры хранения вещественных доказательств. 

Кокаин. Архивное фото
CC0 / Pixabay / stevepb
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 Экс-сотруднику СК предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 286 (Превышение должностных полномочий), частью 5 статьи 228.1 (незаконный оборот наркотиков), частью 4 статьи 229 УК РФ (хищение наркотических средств), отмечает РИА Новости.

Наркотик ранее был признан вещественным доказательством и с 17 июля 2014 года помещен на хранение в камеру вещественных доказательств регионального управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

Следователь СК, вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, похитил из камеры кокаин.  Наркотическое средство подменили на смесь бензокаина, левамизола и кокаина, содержание которого не превышало 0,51 %. После этого, 2 марта 2016 года, следователь сдал на хранение смесь в камеру вещественных доказательств УФСКН. Похищенное наркотическое средство, как следует из представленных в суд материалов, незаконно сбыли в период до 18 октября 2018 года.

Кокаин
CC0 / Pixabay / stevepb
Мужчина под кокаином и с кокаином пытался въехать в Молдову

В обоснование ходатайства об аресте следователь в суде отметил, что действия теперь уже бывшего сотрудника СК повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в поступлении в незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере, а также причинили существенный вред государственным интересам, дискредитировав в глазах общественности и граждан статус сотрудника Следственного комитета РФ, подорвали авторитет государственной службы, сообщает ОПС.

Откуда кокаин

Как сообщало в августе 2014 года региональное управление службы по контролю за оборотом наркотиков, бывший сотрудник ФСКН, двукратный чемпион Европы по кикбоксингу Александр Большаков был задержан за создание преступной группы с участием Алексея Ануфриева, Евгения Гилани и Станислава Брехова.

В мае-июне 2014 года Брехов, по поручению Большакова, приобрел в Республике Уругвай более 11 килограммов кокаина. Сотрудники Пулковской таможни 8 июня 2014 года обнаружили наркотик при досмотре Брехова. Вскоре были установлены и задержаны остальные участники группы.

Крушение самолета
© Sputnik / Сергей Аверин
Самолет с двумя мешками кокаина разбился, погибли два человека

Во время обысков у злоумышленников обнаружили гашиш массой более 60 килограммов, около 200 литров психотропного вещества гамма-бутиролактона, амфетамин и кокаин.

Кроме того, Ануфриев, по данным следствия, пытался перевезти из Финляндии в Россию гашиш массой более 69 килограммов, однако был задержан таможенниками. Во время обыска по месту жительства Большакова было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы.

В мае этого года Санкт-Петербургский городской суд с участием коллегии присяжных приговорил Большакова к 22 годам колонии строгого режима. Трое его подельников также были приговорены к лишению свободы: Ануфриев — на 22,5 года, Гилани — 20 лет, Брехов — 17 лет колонии строгого режима.

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