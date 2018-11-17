Пять человек погибли в результате дорожной катастрофы под Саратовом

Рейсовый автобус следовал по маршруту Саратов — Ульяновск, на железнодорожном переезде он столкнулся с товарным поездом.

КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Водитель рейсового автобуса выехал на железнодорожный переезд в Озинском районе Саратовской области перед приближающимся грузовым поездом, что привело к ДТП с пятью погибшими, сообщила в субботу пресс-служба Приволжской железной дороги (филиал АО РЖД), передает РИА Новости.

© AP Photo / www.einsatzdoku.at Поезд сошел с рельсов в Австрии: около 100 пострадавших

Рейсовый автобус следовал по маршруту Саратов — Ульяновск. Сообщается, что четыре человека погибли на месте, а еще одна девушка скончалась в больнице. Двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

"При исправно действующей автоматической переездной сигнализации водитель пассажирского автобуса Mercedes, в котором находилось семь человек, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", — говорится в сообщении пресс-службы.

На месте катастрофы работают спасатели, "скорая", ГИБДД и следственная группа.