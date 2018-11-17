Протесты во Франции: слезоточивый газ, аресты и жертвы - видео

В Париже ситуация выходит из под контроля, манифестанты подходят к Елисейскому дворцу, выкрикивают требования об отставке Макрона.

КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Протесты против роста цен на горючее проходят в субботу разных уголках Франции. Протестное движение получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей - желтой светоотражающей накидке. Как сообщает Sputnik Франция, без эксцессов акция не обошлась, произошли стычки с полицией.

В Париже, на Елисейских полях, где тоже проходит митинг, нарастает напряженность, "желтые жилеты" пытаются перейти в Президентский дворец. Демонстранты выкрикивают требования об отставке президента Макрона. Здесь произошла серия местных столкновений с полициейскими. Последние пытаясь остановить натиск демонстрантов, применили слезоточивый газ. Корреспонденты Sputnik Франция ведут текстовую трансляцию с места события.

Live: «Желтые жилеты» протестуют по всей Франции>>>

На данный момент, по информации МВД Франции, известно, что в результате стычек пострадали около 50 человек, около 20 арестованы. Телеканалы сообщали о гибели одной участницы протеста в департаменте Савой на юго-востоке Франции — на нее наехала женщина-водитель, которая по неосторожности прибавила скорость, увидев протестующих на проезжей части.

Ситуация в других городах Франции, где проходят протесты, тоже напряженная.

Например, в Ренне сотни "желтых жилетов" заняли в кольцевую дорогу, выкрикивая антипрезидентские лозунги.

В Париже, похоже, происходят самые активные действия протестующих.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель - на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин - на 15%.