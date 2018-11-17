Смертница взорвала себя в Грозном

В настоящее время принимаются меры по установлению ее личности и поиску возможных сообщников, сообщают представители местного МВД.

КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. ЧП в Грозном: у контрольно-пропускного пункта полиции неизвестная женщина совершила самоподрыв.

Как сообщает МВД Чеченской республики, жертв и пострадавших среди полицейских и гражданских лиц нет. Личность смертницы устанавливается.

По словам временно исполняющего обязанности руководителя МВД по Чеченской республики Апти Алаудинова, женщина совершила самоподрыв у КПП в Старопромысловском районе города. Она приблизилась к федеральному посту полиции номер 21, заметив ее неадекватное поведение, несущие на посту службу правоохранители попросили остановиться и предъявить документы, однако смертница не выполнила это требование, осуществив осуществила самоподрыв.