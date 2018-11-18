Драма на охоте: в США убили человека, приняв его за оленя

За последние месяцы это не первая трагедия на охоте, в Молдове местный житель застрелил своего друга во время охоты на уток.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Невнимательность и неосторожность на охоте привели к фатальным последствиям: в штате Мичиган охотник застрелил человека, приняв его за оленя, передают СМИ США.

© Sputnik / Алексей Филиппов Драма на охоте: отец чуть не убил маленького сына вместо кабана

Сообщается, что Стрельбу открыл 45-летний житель города Гейлорд, его имя не называется. Случайной жертвой инцидента стал 38-летний житель города Санфорд Джастин Бойтел.

Предстваитель управления по природным ресурсам штата отметил, что пострадавший тоже охотник. Мужчины охотились отдельно друг от друга и, по предварительной информации, не были знакомы.

За последние месяцы это не первая драма на охоте. В конце октября в Молдове житель села Суручены застрелил своего товарища-охотника во время охоты на уток.

А во Франции несколько дней назада охотники по ошибке обстреляли жилой дом, в другом случае охотник по ошибке тяжело ранил свою супругу, охотясь на кабанов.