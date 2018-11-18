Угонщик из Молдовы радовался "новой" машине ровно час

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Гражданин Молдовы 52 лет угнал автомобиль в Херсонской области.

Преступление произошло в городе Алешки, бывшем Цюрупинске. Жертвой угона стал 66-летний местный житель, по обыкновению припарковавший свой ВАЗ-2105 во дворе дома.

В полицейском участке мужчина заявил, что подозревает в угоне двух работников, которые за несколько часов до инцидента помогали ему по хозяйству. По дороге на место происшествия следственно-оперативная группа встретила патрульных, возле которых стояла машина, похожая на угнанную. Как выяснилось, водитель нарушил правила и был остановлен. Документов на автомобиль у него не было. Так преступление и раскрылось в течение часа. Начато уголовное производство.

Помимо этого выяснилось, что мужчина, находившийся в момент задержания на пассажирском сидении этого автомобиля, разыскивается за уклонение от общественных работ, к которым он был приговорен за кражу, сообщают украинские СМИ.