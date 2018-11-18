Новые шокирующие версии в деле убитого журналиста Хашукджи

Глава минбороны Турции Хулуси Акар, выступая на Международном форуме по безопасности в Галифаксе, предположил, что тело Хашукджи вывезли в чемоданах.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. В чемоданах и под прикрытием дипнеприксоновенности могли вывезти расчлененное тело саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил в воскресенье министр обороны Турции Хулуси Акар, передает РИА Новости с ссылкой на издание Yeni Safak.

Глава оборонного ведомства выступил в Галифаксе, куда он прибыл для участия в Международном форуме по безопасности.

"По этой теме можно говорить о возможностях. Они (15 граждан Саудовской Аравии, обвиняемых в преступлении – ред.) покинули Турцию через три-четыре часа после убийства. Возможно, они тайно вывезли расчлененное тело Хашукджи в чемоданах без каких-либо проблем из-за своей дипломатической неприкосновенности", - сказал Акар.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Впоследствии генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Согласно распространенному в четверг заявлению генпрокуратуры, Хашукджи убили смертельной инъекцией наркотика, а тело расчленили и вывезли из консульства. По делу задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.