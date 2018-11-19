В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95 этажа: мы поняли, что все умрем

Кабина лифта в небоскребе стала смертельно опасной ловушкой для шестерых пассажиров.

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. В Чикаго в одном из небоскребов пассажирский лифт внезапно рухнул в шахту с высоты 95 этажа из-за лопнувшего троса.

В лифте находились шестеро пассажиров, среди которых была беременная женщина. Инцидент произошел в стоэтажном небоскребе "Центр Джона Ханкока", это четвертое по высоте здание в американском мегаполисе, сообщает американская пресса.

Неуправляемая кабина лифта пролетела 84 уровня и затормозила только на высоте 11-го этажа. Спасателям понадобилось более трех часов, чтобы обнаружить лифт, пробить стену и вызволить шестерых перепуганных пассажиров из кабины.

Six rescued after 80-story Chicago elevator plunge https://t.co/32oHlTxMag — Terry Kinder (@tkinder) 19 ноября 2018 г.

​"Мы поняли, что мы все умрем, слава Богу, нас спасли ", — сказал журналистам один из пассажиров.

Сообщается, что ни один из находящихся в лифте не получил серьезных травм.