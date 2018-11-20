В Каталонии поезд сошел с рельсов: один человек погиб, шестеро ранены

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Один человек погиб, шестеро ранены в результате схода поезда с рельсов в Каталонии в Испании, сообщает РИА Новости.
Трое из пострадавших доставлены в больницы, говорится в сообщении службы в Twitter.
Всего в поезде находились около 150 человек. Из шести вагонов с рельсов сошли два. Причиной стал оползень, вызванный проливными дождями, которые последние дни шли в Каталонии.
Как сообщила служба по ЧС, пожарные после проверки подтвердили, что все пассажиры из вагонов уже эвакуированы.
На месте ЧП работают медики и пожарные, сообщила железнодорожная компания Renfe в Twitter. Железнодорожное сообщение на этом участке прервано, для пассажиров организовано альтернативное движение по автомобильной дороге.