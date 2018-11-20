В Румынии перевернулся автобус с гражданами Молдовы: есть жертвы

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Автобус, направлявшийся из Италии в Кишинев, перевернулся на одной из трасс в Румынии в понедельник вечером.
В результате семь человек пострадали, один из них погиб.
Среди пострадавших еще один пассажир находится в тяжелом состоянии.
Автобус был зарегистрирован в Республике Молдова. Инцидент случился в Жудеце Вранча близ города Мэрэшешть, между другими двумя населенными пунктами Харет и Модрузень, сообщается в инспекторате полиции Вранчи.
"Всего в транспорте было 11 пассажиров и водитель. Возможно, автобус следовал по маршруту указанному GPS, таким образом, водитель поехал по другой дороге, в сторону Модрузень. Затем на крутом повороте он не справился с управлением и транспортное средство перевернулось", - объяснил начальник Патрульной полиции Вранчи Кэтэлин Стегэреску.
На место происшествия прибыли спасатели и скорая помощь.
Прибыли два экипажа SMURD, чтобы освободить пострадавших из автобуса и оказать им квалифицированную первую помощь.
В результате аварии шесть человек госпитализированы в районную больницу Фокшан.
Другие обстоятельства происшествия выясняются.