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поезд-экспресса, иллюстративное фото

На юге Италии поезд попал под смерч - фото

© Photo: Lietuvos geležinkeliai
Происшествия
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Пострадали несколько человек, двое из них были доставлены в местную больницу с легкими ранениями. 

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Смерч пронесся на юге Италии, задев пригородный поезд, следовавший по маршруту Катандзаро Лидо-Кротоне , недалеко от станции Роккабернарда, сообщают итальянские СМИ.

Состав устоял на рельсах, но сильными потоком воздуха в нескольких вагонах выбило оконные стекла, которые разлетелись на мелкие осколки. На месте происшествия работают спасательные бригады, пассажиров эвакуировали на станцию ​​Ботричелло. Сообщается, что пострадали несколько человек, двое из них были доставлены в местную больницу с легкими ранениями.

В понедельник национальная служба Гражданской обороны объявила "оранжевый" уровень метеоопасности в семи областях Италии. Согласно прогнозу синоптиков, в южных и центральных районах страны ожидаются сильные грозы, на севере - небольшие снегопады.

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