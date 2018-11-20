На юге Италии поезд попал под смерч - фото

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Смерч пронесся на юге Италии, задев пригородный поезд, следовавший по маршруту Катандзаро Лидо-Кротоне , недалеко от станции Роккабернарда, сообщают итальянские СМИ.
Состав устоял на рельсах, но сильными потоком воздуха в нескольких вагонах выбило оконные стекла, которые разлетелись на мелкие осколки. На месте происшествия работают спасательные бригады, пассажиров эвакуировали на станцию Ботричелло. Сообщается, что пострадали несколько человек, двое из них были доставлены в местную больницу с легкими ранениями.
В понедельник национальная служба Гражданской обороны объявила "оранжевый" уровень метеоопасности в семи областях Италии. Согласно прогнозу синоптиков, в южных и центральных районах страны ожидаются сильные грозы, на севере - небольшие снегопады.