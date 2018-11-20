На юге Италии поезд попал под смерч - фото

Пострадали несколько человек, двое из них были доставлены в местную больницу с легкими ранениями.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Смерч пронесся на юге Италии, задев пригородный поезд, следовавший по маршруту Катандзаро Лидо-Кротоне , недалеко от станции Роккабернарда, сообщают итальянские СМИ.

Состав устоял на рельсах, но сильными потоком воздуха в нескольких вагонах выбило оконные стекла, которые разлетелись на мелкие осколки. На месте происшествия работают спасательные бригады, пассажиров эвакуировали на станцию ​​Ботричелло. Сообщается, что пострадали несколько человек, двое из них были доставлены в местную больницу с легкими ранениями.

В понедельник национальная служба Гражданской обороны объявила "оранжевый" уровень метеоопасности в семи областях Италии. Согласно прогнозу синоптиков, в южных и центральных районах страны ожидаются сильные грозы, на севере - небольшие снегопады.