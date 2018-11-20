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Трагедия в Румынии - тело погибшей гражданки Молдовы доставят на родину

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Авария произошла в уезде Вранча - пострадали пассажиры микроавтобуса, направлявшегося из Молдовы в Италию.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Правительство Молдовы возместит все расходы по транспортировке на родину тела гражданки РМ, погибшей в Румынии в результате аварии, а также оплатит церемонию похорон, сообщает пресс-служба кабмина.

поезд-экспресса, иллюстративное фото
© Photo: Lietuvos geležinkeliai
На юге Италии поезд попал под смерч - фото

Распоряжение об этом сделал во вторник премьер-министр правительства Молдовы Павел Филип. Глава кабина выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины.

ДТП в Румынии

Автобус с гражданами Молдовы попал в аварию в понедельник в 16.48 на трассе DJ-204E в румынском уезде Вранча между селами Харет и Модрузень. По данным дорожной полиции уезда, автобус с 13 пассажирами ехал из Италии в Кишинев. В результате инцидента один пассажир погиб, один получил тяжелое ранение, еще пятеро пострадали.

На данный момент в Фокшанах в больнице скорой помощи имени св. Пантелеймона остаются шесть граждан Молдовы, пострадавших в ДТП. Еще шесть человек пребывают в центре временного размещения в городе Мэрэшешть. На родину они отправятся, как только состояние здоровья позволит им это сделать. Ситуацию координируют Национальный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, а также органы ЧС Румынии.

На данный момент в Румынии – заносы на дорогах уездов Бузэу, Бакэу, Ботошань, Констанца, Ковасна, Харгита, Яссы, Вранча, Тулча и Нямц, а также в Бухаресте. Прогнозируется сильный ветер. Заносы расчищают и помогают автомобилистам выбраться из снежных заторов 4,8 тысячи спасателей.

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Теги:
гибель, авария, Вранча, Молдова, Румыния
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