Авария на АЭС в Великобритании: три человека госпитализированы

Нештатная ситуация произошла на атомной электростанции Хейшем, угрозы для общества на данный момент нет.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Трое сотрудников АЭС Хейшем, расположенной на северо-западе Англии, госпитализированы после аварии на станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, распространенную АЭС.

"Во время инцидента, который в настоящее время взят под контроль, не было риска для общественности. Будет проведено полное расследование причины произошедшего. Безопасность — наш главный приоритет, и мы будем расследовать, как это случилось, а также убедимся, что все необходимые меры для того, чтобы это не повторилось, были предприняты", — сообщили на АЭС.

Авария произошла на станции в понедельник вечером. Трое сотрудников, получивших ранения, были госпитализированы.

АЭС Хейшем (Heysham nuclear power station) расположена на побережье залива Моркам Ирландского моря близ городка Хейшем в графстве Ланкашир. АЭС состоит из двух отдельно управляемых станций "Хейшем А" и "Хейшем В" - по два реактора типа AGR. Реакторы, работающие на станции, оснащены современными системами газового охлаждения.