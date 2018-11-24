Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в центре Парижа

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Движение под названием "желтые жилеты" в субботу проводит массовые акции протеста в центре Парижа, сообщает РИА Новости. Демонстранты выступают против повышения цен на топливо.
#GiletsJaunes sur les #ChampsÉlysées: les forces de l'ordre leur barrent la route, empêchant d’avancer— Sputnik France (@sputnik_fr) 24 ноября 2018 г.
Vidéo https://t.co/Xw2vaenhOx #24novembre #24novembreChampsElysees pic.twitter.com/lQ43uSivDG
Несколько тысяч демонстрантов на Елисейских полях поют Марсельезу и призывают президента страны Эммануэля Макрона к отставке.
Участники протеста пытаются сломать ограждения и попасть в закрытую для демонстрации и движения зону в районе площади Согласия, откуда начинаются Елисейские поля. Демонстранты рассчитывают прорваться к правительственным учреждениям.
В ответ на агрессивные действия демонстрантов стражи порядка применили не только слезоточивый газ, но и водяные пушки.
#GiletsJaunes sur les #ChampsÉlysées: la police fait usage de gaz lacrymogèneshttps://t.co/FGHyjX3AqW#24novembre #24novembreChampsElysees pic.twitter.com/oSc6lcVmk6— Sputnik France (@sputnik_fr) 24 ноября 2018 г.
Ранее сообщалось, что безопасность в ходе протестов против повышения цен на топливо в Париже обеспечат 3 тысячи полицейских и жандармов. Из-за протестов произошли значительные изменения в движении общественного транспорта, закрыты семь центральных станций столичного метро. Одна из главных достопримечательностей Парижа - Эйфелева башня - в субботу также временно прекратила принимать посетителей.
Масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. По данным французского МВД, в минувшую субботу в акциях протеста приняли участие более 287 тысяч человек. В ходе протестов в департаменте Изер на юго-востоке страны под колесами автомобиля погиб один человек. Более 500 человек по всей стране пострадали. Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей - желтой светоотражающей накидке.
Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель - на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин - на 15%.