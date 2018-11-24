Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в центре Парижа

Полиция Парижа применила слезоточивый газ против участников демонстрации на Елисейских полях, приблизившихся к закрытой для протестов зоне на площади Согласия.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Движение под названием "желтые жилеты" в субботу проводит массовые акции протеста в центре Парижа, сообщает РИА Новости. Демонстранты выступают против повышения цен на топливо.

​Несколько тысяч демонстрантов на Елисейских полях поют Марсельезу и призывают президента страны Эммануэля Макрона к отставке.

Участники протеста пытаются сломать ограждения и попасть в закрытую для демонстрации и движения зону в районе площади Согласия, откуда начинаются Елисейские поля. Демонстранты рассчитывают прорваться к правительственным учреждениям.

В ответ на агрессивные действия демонстрантов стражи порядка применили не только слезоточивый газ, но и водяные пушки.

​Ранее сообщалось, что безопасность в ходе протестов против повышения цен на топливо в Париже обеспечат 3 тысячи полицейских и жандармов. Из-за протестов произошли значительные изменения в движении общественного транспорта, закрыты семь центральных станций столичного метро. Одна из главных достопримечательностей Парижа - Эйфелева башня - в субботу также временно прекратила принимать посетителей.

© REUTERS / Benoit Tessier Протесты в Париже

Масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. По данным французского МВД, в минувшую субботу в акциях протеста приняли участие более 287 тысяч человек. В ходе протестов в департаменте Изер на юго-востоке страны под колесами автомобиля погиб один человек. Более 500 человек по всей стране пострадали. Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей - желтой светоотражающей накидке.

© REUTERS / Benoit Tessier Протесты в Париже

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель - на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин - на 15%.