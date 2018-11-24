19:56 24 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.15
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.62
Поиск
Протесты в Париже

Симоньян: съемочная группа телеканала RT пострадала в Париже

© REUTERS / Benoit Tessier
Происшествия
Получить короткую ссылку
38 0 0

Движение под названием "желтые жилеты" проводит массовые акции протеста против повышения цен на топливо по всей Франции: полиция задержала 35 человек.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Съемочная группа телеканала RT пострадала при освещении протестов в Париже, у оператора травма головы, один из корреспондентов получил ожоги, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

"Съемочная группа RT и стрингер нашего видеоагентства Ruptly пострадали при освещении протестов в Париже, где французы требуют от Макрона понижения цен на топливо. У оператора RT France небольшая травма головы, один из корреспондентов получил ожоги, в нашего стрингера попал камень, но мы продолжаем вести репортаж и давать прямую трансляцию", - написала Симоньян в своем канале в Telegram. 

Протесты в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в центре Парижа

Число задержанных возросло до 35 человек, количество пострадавших - до восьми

Движение под названием "желтые жилеты" в субботу проводит массовые акции протеста против повышения цен на топливо по всей Франции, сообщает РИА Новости. 

Ранее сообщалось, что полиция задержала восемь человек, два сотрудника полиции получили ранения. Участники протеста направляются в сторону резиденции президента - Елисейского дворца.

Правоохранительные органы задержали уже 35 человек. 

Ситуация остается напряженной, протестанты подожгли огонь на двух баррикадах, после чего там была проведена эвакуация, чтобы обеспечить пожарным возможность работать. Кроме того, число пострадавших также увеличилось - до восьми человек.

Протесты в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
Протесты в Париже

По последним данным, в демонстрациях по всей стране участвуют около 81 тысячи человек, в том числе восемь тысяч - в Париже, из них пять тысяч - на Елисейских полях.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель - на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин - на 15%.

Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

  • Дом Стенбока
    Правительственный кризис

    Если кабмин Эстонии не придет к консенсусу по Договору ООН о миграции, парламентская оппозиция может выразить вотум недоверия премьеру.

  • Арсен Алборов
    Мечты сбываются

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подарил квадроцикл мальчику из Знаурского района.

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Спортивное купе Aston Martin DB11 на выставке Редкие автомобили в ЦДХ.
Такая машина есть не у каждого - в Москве прошла выставка редких авто
Дайверы сняли на видео необычное морское существо
А если оно бы их сожрало: дайверы сняли под водой жуткое существо - видео
Корь
Корь в Молдове: как не подхватить заразу

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться