Симоньян: съемочная группа телеканала RT пострадала в Париже

Движение под названием "желтые жилеты" проводит массовые акции протеста против повышения цен на топливо по всей Франции: полиция задержала 35 человек.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Съемочная группа телеканала RT пострадала при освещении протестов в Париже, у оператора травма головы, один из корреспондентов получил ожоги, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

"Съемочная группа RT и стрингер нашего видеоагентства Ruptly пострадали при освещении протестов в Париже, где французы требуют от Макрона понижения цен на топливо. У оператора RT France небольшая травма головы, один из корреспондентов получил ожоги, в нашего стрингера попал камень, но мы продолжаем вести репортаж и давать прямую трансляцию", - написала Симоньян в своем канале в Telegram.

© REUTERS / Benoit Tessier Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в центре Парижа

Число задержанных возросло до 35 человек, количество пострадавших - до восьми

Движение под названием "желтые жилеты" в субботу проводит массовые акции протеста против повышения цен на топливо по всей Франции, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полиция задержала восемь человек, два сотрудника полиции получили ранения. Участники протеста направляются в сторону резиденции президента - Елисейского дворца.

Правоохранительные органы задержали уже 35 человек.

Ситуация остается напряженной, протестанты подожгли огонь на двух баррикадах, после чего там была проведена эвакуация, чтобы обеспечить пожарным возможность работать. Кроме того, число пострадавших также увеличилось - до восьми человек.

© REUTERS / Benoit Tessier Протесты в Париже

По последним данным, в демонстрациях по всей стране участвуют около 81 тысячи человек, в том числе восемь тысяч - в Париже, из них пять тысяч - на Елисейских полях.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель - на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин - на 15%.