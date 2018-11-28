Авария под Киевом с участием гражданина Молдовы - один человек скончался

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Гражданин Молдовы, водитель фуры, стал фигурантом ДТП под Киевом. В результате аварии погиб человек.
Как сообщают украинские СМИ, трагедия произошла во вторник на Броварской окружной дороге. Столкнулись фура Mercedes и легковой автомобиль Hyundai Accent. Как сообщил водитель из Молдовы, он ехал в сторону Киева. В какой-то момент ему навстречу вылетела легковушка. Hyundai появился перед фурой в нескольких метрах, и наш соотечественник ничего не успел сделать. В результате аварии водитель Hyundai Accent скончался на месте.
От удара, который пришелся на ту сторону кабины, где находится водитель, тягач повернуло, и он выехал на противоположную сторону дороги, столкнув в кювет и Hyundai Accent.
В полиции сообщили, что в момент столкновения у легковушки был открыт капот, но с чем конкретно это связано – неизвестно. Предполагается, что из-за ограничения видимости водитель Hyundai вылетел на встречную полосу. Подробности обстоятельств трагедии устанавливаются.