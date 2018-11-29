На дне океана слышен загадочный гул: что произошло под водой

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Источник сейсмических волн находился примерно в 24 километрах от острова Майотта, откуда они дошли до берегов Африки, Южной Америки и Новой Зеландии. Гул продолжался более 20 минут, сообщило РИА Новости.

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Ученые указывают на аномальный характер этого явления. По словам специалистов, волны оказались низкочастотными и монохроматическими, то есть имели определенную и постоянную частоту. Обычно такими бывают отголоски чрезвычайно мощных землетрясений, однако в последнее время их не фиксировали.

"Я раньше не видел ничего подобного", — отметил сейсмолог из Колумбийского университета Горан Экстрем, специализирующийся на аномальных землетрясениях.

Ученые пока не могут установить причину возникновения волн. Сейчас рассматриваются три версии — смещение магмы под островом Майотта, "медленное" землетрясение и извержение подводного вулкана.

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