Сын Игоря Талькова может оказаться в тюрьме: что заявил он сам

Игорь Тальков-младший повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, однако позже он опроверг эту информацию.

КИШИЕНВ, 30 ноя - Sputnik. В Москве задержан Игорь Тальков-младший, сын известного российского эстрадного певца и композитора. Он вел свой джип в состоянии алкогольного опьянения, сообщают СМИ с ссылкой на данные полиции.

Не исключено, что Талькову-младшему может грозить тюремный срок, так как два года назад его уже задерживали за нетрезвое вождение. Тогда же его лишили водительских прав.

"Инспектор 28 ноября остановил автомобиль Jeep Grand Cherokee под управлением Игоря Талькова-младшего, он повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был лишен права управления транспортным средством", - сказал источник.

В московском управлении ГИБДД подтвердили факт инцидента, не называя имен.

"Сотрудниками ГИБДД 28 ноября на Востриковском проезде был остановлен автомобиль, водитель которого впоследствии отказался от прохождения медицинского освидетельствования", - пояснили в пресс-службе московского управления.

При этом музыкант Игорь Тальков-младший опроверг информацию о том, что был пьян, когда его остановил инспектор ГИБДД, отметив, что не пьет с 2014 года.

"Бывает не совсем доброе утро. Я проснулся сегодня, собирался на студию и узнал, что весь интернет кишит всякой ерундой про меня. Все, кто меня знает, в курсе, что с 2014 года я не пью. Меня действительно тормознули, и я отказался ехать сдавать кровь, принципиально отказался, потому что ко мне постоянно докапываются сотрудники, постоянно меня обыскивают, постоянно тормозят и просят писать. Я устал от этого и решил себе немного жизнь испортить", — рассказал Тальков в своем видеообращении в соцсети "ВКонтакте".

Отец музыканта — один из самых популярных советских певцов своего времени Игорь Тальков, был убит выстрелом из пистолета во время концерта в Петербурге 6 октября 1991 года. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявлено концертному директору Талькова Валерию Шляфману, который находится в розыске уже больше 20 лет. В ноябре Следственный комитет возобновил расследование убийства певца.

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