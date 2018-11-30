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Лайнер А340 Конрад Аденауэр.

Небесный инцидент: что случилось с авиалайнером Меркель во время полета

© AFP 2018 / JÖRG BLANK / DPA
Происшествия
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В люфтваффе рассказали подробности инцидента с самолетом Меркель.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. В правительственном самолете канцлера Германии Ангелы Меркель отказали несколько систем, в том числе связи. Об этом рассказал официальный представитель ВВС ФРГ в эфире одного из телеканалов, пишет РИА Новости

По его словам, на лайнере А340 "Конрад Аденауэр" Меркель направлялась из Берлина на саммит G20 в Буэнос-Айрес, однако в небе над Нидерландами произошел первый технический сбой. Пришлось делать вынужденную посадку в Кельне.

Сегодня утром специалисты начали проверять самолет. Выяснилось, что из строя вышла электронная распределительная коробка, которая "находится глубоко в системе и отвечает за аварийное снабжение электричеством на борту".

© Sputnik / Anton Denisov
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"Мы заменили ее, сбой больше не проявлялся", — сказал представитель люфтваффе.

В свою очередь, издание Focus пояснило, что распределительная коробка отвечает за питание радиооборудования на борту и систему слива топлива, а система спутниковой связи зависит от другой распределительной коробки.

Позднее в Минобороны Германии опровергли данные о кибератаке на системы лайнера.

Из-за проблем с самолетом Меркель пропустит первый день саммита G20 и приедет в Аргентину в пятницу вечером. Встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином отменили. Однако беседа с Владимиром Путиным состоится по плану — в субботу утром.

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Это уже не первый подобный инцидент с немецким правительственным самолетом. В феврале прошлого года сломался военно-транспортный самолет, на котором министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Литву. А в марте 2017-го рейс Меркель в Каир отложили из-за технических проблем.

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