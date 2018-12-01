Землетрясение на Аляске: президент США объявил федеральный режим ЧП

КИШИНЕВ 1 дек - Sputnik. На Аляске произошло мощнейшее за последние годы землетрясение, толчок магнитудой 7,2 чуть не разрушил 300-тысячный Анкоридж. Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет. Все школы в городе закрыты до вторника, приостановлена работа Трансаляскинского нефтепровода.

Глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о чрезвычайной ситуации на Аляске на уровне федеральных властей. Он поручил министерству внутренней безопасности и федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям скоординировать усилия для оказания помощи при ликвидации последствий стихийного бедствия.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил в штате Аляска режим чрезвычайной ситуации и приказал выделить штату федеральную помощь в дополнение к уже предпринимаемым усилиям государства и сил местного реагирования в связи со стихийным бедствием в районах, пострадавших от землетрясения 30 ноября", - говорится в сообщении администрации Белого дома, передает РИА Новости.

Для восстановления пострадавших районов будут предоставляться средства из федерального бюджета.

На Аляске в пятницу произошла серия подземных толчков. По разным оценкам, магнитуда составляла от 6,6 до 7,2.

Момент землетрясения был запечатлен на видео.