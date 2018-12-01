В Париже ранен журналист RT France, он вел репортаж с акции протеста - фото

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Во время противостояния между жандармами и митингующими в Париже пострадал корреспондент RT France, который вел прямой репортаж с места события.

Напомним, в субботу в Париже продолжаются масштабные акции протеста, организованные движением "желтые жилеты". Митингующие выступают против повышение цен на горючее. Сообщается, что полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водянные пушки.

"Полиция приступила к разгону манифестантов, наш журналист Люка Леже ранен, сейчас ему оказывают помощь. Пока это все что известно. Мы ведём трансляцию с Елисейских поле", - сообщила в твиттере коллега репортера Ксения Федорова.

Полиция приступила к разгону манифестантов, наш журналист Люка Леже ранен, сейчас ему оказывают помощь. Пока это все что известно. Мы ведём трансляцию с Елисейских полей, где прямо сейчас полиция заблокировала часть протестующих и применила слезоточивый газ. #Париж #протесты pic.twitter.com/Pj1zPnVvlI — Xenia Fedorova (@xfedorova) 1 декабря 2018 г.

Акции "желтых желетов", в рамках которых властей Франции призывают отменить "драконовские законы" о повышении цен на горючее, начались две недели назад. СМИ сообщают, что за это время "жилеты" сумели заручиться поддержкой двух третей французов, включая знаменитостей, и подготовить петицию-обращение к властям.