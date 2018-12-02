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Протесты в Париже

Во Франции может быть введен режим чрезвычайного положения

© REUTERS / Benoit Tessier
Происшествия
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В правительстве Франции будут рассматриваться различные варианты развития событий.

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет в воскресенье совещание в правительстве, где обсудит вопрос о возможном введении чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщил в эфире радиостанции Europe1 официальный представитель кабмина Франции Бенжамен Гриво.

​Гриво осудил субботние беспорядки в Париже, отметив, что те, кто "подливает масло в огонь, разжигают ненависть к полиции, они ведут себя совершенно безответствено". На вопрос есть ли проект постановления о введении ЧП, чиновник ответил, что "все варианты нужно изучать"

"Надо подумать над тем, какие меры мы можем предпринять. Макрон днём в воскресенье проведёт совещание с премьером страны и рядом министров, где будут обсуждаться возможные варианты развития событий. В том числе и введение ЧП", - отметил Гриво.

Субботняя акция протеста "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на топливо, сопровождалась беспорядками, погромами и поджогами машин в Париже. Сообщается о более 260 задержанных. В ходе акции протеста были ранены 110 человек, в числе которых около 20 полицейских.

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Теги:
Макрон, ЧП, беспорядки, Париж
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