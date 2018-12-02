В Подмосковье сотрудник ДПС выстрелил себе в бедро из табельного оружия

Полицейские установили, что за рулем задержанного авомобиля был сотрудник одного из подразделений МУ МВД Мытищенское, он, скорее всего, будет уволен из органов

ЧП на дорогах Москвы: инспектору ДПС пришлось обнажить табельное оружие из-за действий водителя и пассажирки автомобиля, который он остановил. На просьбу инспектора предъявить документы, парочка вела себя агрессивно посыпала полицейского угрозами.

На основании закона "О полиции" инспектор вытащил табельное оружие. В этот момент из автомобиля вышла женщина и набросилась на сотрудника ГИБДД. В итоге полицейский случайно выстрелил себе в бедро, сообщается на сайте ГУ МВД по Москвоской области.

После задержания агрессивных людей полицейские установили, что за рулем авомобиля был сотрудник одного из подразделений МУ МВД Мытищинское, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Его, скорее всего, уволят из органов. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.

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