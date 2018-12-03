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Eurofighter Typhoon, иллюстративное фото

Пока вы спали: ночная стрельба в Кишиневе и немецкие истребители над Эстонией

CC BY 2.0 / Ermanno Baschiera / Eurofighter Typhoon
Происшествия
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Тема:
Самое интересное за ночь (126)
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О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Кишиневская полиция расследует происшествие у посольства Польши, рассположенного на улице Гренобля.

Полиция
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Как рассказала Sputnik пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, инцидент произошел в ночь на воскресенье в 03.40.
"Солдат срочник позвонил по номеру 112 и сообщил о произошедшем. На место происшествия прибыла оперативная группа инспектората полиции центр. Сотрудники правоохранительных органов предпринимают меры по установлению и поиску личности этого человека",- сказала Стати.

Ранее Sputnik сообщал о том, что неизвестные поздно вечером обстреляли два троллейбуса.

Снова те же

Истребители ВВС Германии Eurofighter, которые выполняют миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии и дислоцированы на авиабазе Эмари под Таллином, с понедельника по пятницу будут совершать ежедневные тренировочные полеты над территорией Эстонии на низких высотах, сообщила пресс-служба эстонских Сил обороны, передает РИА Новости.

Военный самолет, иллюстративное фото
© Sputnik / Михаил Палинчак
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Тренировочные полеты возобновились в начале сентября, после того как все полеты в рамках миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии были остановлены из-за инцидента со случайным запуском ракеты "воздух-воздух" истребителем ВВС Испании Eurofighter 7 августа. Ракету так и не нашли.

"В течение рабочей недели истребители ВВС Германии Eurofighter будут проводить тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии. Полеты будут проходить на высоте не менее 500 футов (152 метра) и преимущественно вдали от населенных пунктов", - говорится в сообщении.

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предпринимателю вменяют злоупотребление полномочиями и невыплату заработных плат сотрудникам фирмы. 

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Сам Вайншток находится за границей, с обвинениями он не согласен и утверждает, что уголовное преследование против него "является частью плана рейдерского захвата".

"Я был на работе, и мне после обыска позвонили родственники, которые сказали, что оперативники сидят в машине, припаркованной возле подъезда. Поняв, что полицейские ждут меня, я, вместо того чтобы уехать в их сопровождении в "Матросскую Тишину", взял такси и отправился в аэропорт", — заявил предприниматель, которого цитирует РИА Новости.

Сирийская армия уничтожила более 270 боевиков ИГ* в провинции Эс-Сувейда

Сирийская армия уничтожила более 270 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Эс-Сувейда на юге страны. Об этом сообщил представитель командования группировки войск российских ВС в арабской республике Олег Макаревич.

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Он рассказал, что наступательная операция проводилась в сложных погодных условиях на местности, "которая изрезана глубокими каньонами и широкими пещерами, с различными вертикальными уступами и широкими расщелинами".

"На этом участке противник создал глубоко эшелонированную, подготовленную оборону, которая была насыщена противотанковыми и снайперскими засадами, минными полями и путями маневра. На всех рубежах обороны у противника были склады боеприпасов и продовольствия", — отметил представитель командования российской группировки ВС.

По словам Макаревича, операция также была осложнена тем, что танки и тяжелая техника были ограничены в передвижения и маневрах на этой территории, а у боевиков было много гранатометов, противотанковых ракет и 82-миллиметровых минометов, сообщает РИА Новости.

Тема:
Самое интересное за ночь (126)

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