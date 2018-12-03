Машина с молдавскими номерами перевернулась на дороге в Румынии

Водителя от смерти спас сугроб, который смягчил удар.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Автомобиль с молдавскими номерами перевернулся на дороге в Румынии. Инцидент произошел в воскресенье, 2 декабря, на трассе Яссы-Леушены, около 20.30, сообщают очевидцы в социальных сетях.

На трассе близ населенного пункта Костулень румынского уезда Яссы автомобиль, следующий на большой скорости, не удержался на скользкой дороге, слетел в кювет и перевернулся.

По сообщению местных СМИ, водителя спасли сугробы, которые смягчили удар. Сейчас он находится в больнице.

Авария произошла на сложном участке трассы между двумя поворотами, в условиях гололеда.

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