Интимный шпионаж под душем: что случилось с американкой в одном из отелей

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Американка подала в суд на гостиничную компанию Hilton Worldwide после того, как ее сняли на скрытую камеру в душе отеля в штате Нью-Йорк, сообщило РИА Новости со ссылкой на СМИ США.

По словам пострадавшей, видеозапись была сделана еще в 2015 году, однако она узнала об этом только недавно. В сентябре женщина получила письмо со ссылкой на кадры, которые были опубликованы на порнографическом сайте с указанием ее полного имени. Она отмечает, что неизвестный просил прислать еще одно видео интимного характера и требовал выплатить ему несколько тысяч долларов. Получив отказ, он разместил видеозапись на других сайтах и разослал его коллегам женщины.

Согласно иску, пострадавшая намерена взыскать с компании 100 миллионов долларов за причиненный моральный ущерб. По словам ее адвоката, злоумышленником, вероятно, является "один из сотрудников отеля или человек, у которого есть прямой доступ к комнатам".

В компании заявили, что были "шокированы" произошедшим.

Молдавские "Бонни и Клайд" держали в страхе автовладельцев со всей страны>>>

"Безопасность наших гостей - для нас приоритет, и мы решительно осуждаем подобное нарушение неприкосновенности частной жизни", - говорится в заявлении. "Недавно в отеле был проведен масштабный ремонт, и мы не обнаружили никаких записывающих устройств", - добавили в Hilton. Компания пообещала сотрудничать с властями в расследовании инцидента.