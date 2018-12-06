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В ванной комнате, архивное фото.

Интимный шпионаж под душем: что случилось с американкой в одном из отелей

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Американка подала в суд на сеть отелей из-за скрытой камеры в душе.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Американка подала в суд на гостиничную компанию Hilton Worldwide после того, как ее сняли на скрытую камеру в душе отеля в штате Нью-Йорк, сообщило РИА Новости со ссылкой на СМИ США. 

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CC0 / Pixabay / Pexels
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По словам пострадавшей, видеозапись была сделана еще в 2015 году, однако она узнала об этом только недавно. В сентябре женщина получила письмо со ссылкой на кадры, которые были опубликованы на порнографическом сайте с указанием ее полного имени. Она отмечает, что неизвестный просил прислать еще одно видео интимного характера и требовал выплатить ему несколько тысяч долларов. Получив отказ, он разместил видеозапись на других сайтах и разослал его коллегам женщины.

Согласно иску, пострадавшая намерена взыскать с компании 100 миллионов долларов за причиненный моральный ущерб. По словам ее адвоката, злоумышленником, вероятно, является "один из сотрудников отеля или человек, у которого есть прямой доступ к комнатам".

В компании заявили, что были "шокированы" произошедшим.

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"Безопасность наших гостей - для нас приоритет, и мы решительно осуждаем подобное нарушение неприкосновенности частной жизни", - говорится в заявлении. "Недавно в отеле был проведен масштабный ремонт, и мы не обнаружили никаких записывающих устройств", - добавили в Hilton. Компания пообещала сотрудничать с властями в расследовании инцидента.

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