15:50 06 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.12
  • RUB0.26
  • RON4.18
  • UAH0.61
Поиск
Пожар в здании, архивное фото.

Инцидент в Румынии: мужчина взорвал квартиру, чтобы убить жену

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
62 0 0

Перед взрывом мужчина выпрыгнул с четвертого этажа, вскоре он скончался в клинике от полученных травм.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Военный в Румынии установил в среду вечером взрывное устройство в своей квартире, сообщило РИА Новости. Взрыв раздался, когда в квартиру входила его жена и спасатели, уточнили в пресс-службе инспектората полиции румынского уезда Бистрица-Нэсэуд.

В среду вечером в румынском городе Бистрица 50-летний военный выпрыгнул из окна квартиры на четвертом этаже, вскоре после этого прогремел взрыв.

"В результате падения мужчина был сильно ранен. После этого в квартире, из которой выпрыгнул мужчина произошел взрыв, пострадали три человека", - сообщила журналистам пресс-секретарь инспектората полиции уезда Бистрица-Нэсэуд Крина Сырб.

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
© Sputnik / Nicu Goncear
Прокуроры раскрыли причины взрыва в многоэтажке в Кишиневе

В пресс-службе Скорой помощи уточнили, что из-за полученных травм мужчина скончался в больнице.

"Он был доставлен в больницу в критическом состоянии с переломами ребер и костей тазовой области, а также  повреждением поджелудочной железы, вызванными падением с высоты, мужчина впал в глубокую кому и умер", - сообщила в четверг в комментарии агентству Mediafax пресс-секретарь больницы Скорой помощи уезда Бистрица-Нэсэуд Камелия Стругарь.

По данным следствия, мужчина установил в своей квартире самодельное взрывное устройство, которое должно было сработать во время прихода его жены. Взрывное устройство сработало в тот момент, когда супруга входила в квартиру со спасателями. В результате вместе с женщиной пострадал пожарный.

Пожар в центре Кишинева: спасатели предотвратили взрыв - фото>>>

Осколки стекол, разбитых в момент взрыва, ранили беременную журналистку, которая находилась во дворе дома. Пожарный был госпитализирован в отделении нейрохирургии уездной больницы Скорой помощи, у него перелом черепа, эпидуральная гематома и контузия. Хозяйка квартиры отделалась легкими ранениями.

По теме

Новые сроки: когда жильцы дома, где произошел взрыв, вернутся в квартиры
Эхо взрыва в Кишиневе: что сейчас происходит в многоэтажке на Рышкановке
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Финансы
    Вопрос благополучия

    По заявлениям политиков, зарплаты латвийцев достаточно быстро растут - но какая доля граждан на самом деле чувствует позитивные изменения?

  • Гора Гедиминаса в Вильнюсе, архивное фото
    Риск сохраняется

    В Литве решили не отменять режим чрезвычайной ситуации на горе Гедиминаса - одной из главных достопримечательностях Вильнюса.

  • Мартин Херем
    На пределе возможностей

    Новый командующий Силами обороны Эстонии считает, что нарастить боевую мощь страны невозможно из-за нехватки военных специалистов.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

"Отступать некуда, позади Москва": годовщина масштабной битвы ВОВ
На Google Earth у берегов США нашли «затонувший город»
Таинственные руины обнаружены на морском дне у берегов Калифорнии
Победители всех чемпионатов Молдовы по футболу
Чемпионы Молдовы по футболу: полный список

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться