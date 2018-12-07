11:47 07 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.19
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.62
Поиск
Рабство, архивное фото

Несколько граждан Молдовы и Украины попали в трудовое рабство в Польше

CC0 / Pixabay / PublicDomainPictures
Происшествия
Получить короткую ссылку
151 0 0

В Польше обнаружили нелегальный табачный завод: его рабочие находились некоторое время в трудовом рабстве.

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. В Великопольском воеводстве Польши обнаружили нелегальную табачную фабрику, где находились в трудовом рабстве граждане Молдовы и Украины, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы. 

Иностранный рабочий в жилом вагончике
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Волонтеры спасли трудового мигранта из рабства

По данным следствия, по время обысков нашли 13 тонн табака и около тысячи ящиков сигарет, которые были упакованы в пачки с логотипами известных брендов. Стоимость всей найденной продукции составляет более двух миллионов евро.

Мидриган: в Молдове по сей день имеют место случаи трудового рабства>>>

"На этом заводе работали пять граждан Молдовы и девять граждан Украины. Организаторы незаконной сделки обещали им легальное трудоустройство, однако по прибытии на территорию Польши забрали у них личные вещи, запретили звонить близким и сообщать свое местонахождение", - говорится в сообщении ведомства.

Впоследствии их отвезли на территорию указанной фабрики, где держали в отдельном помещении более месяца. Кроме этого, для контроля за ними было установлено видеонаблюдение и приставлены два человека, которые круглосуточно находились на территории нелегальной фабрики.

Отмечается, что операцию провели совместно польские и украинские пограничники, сотрудники МВД Молдовы и Европола.

По теме

Адвокат о том, почему молдавские женщины попадают в сексуальное рабство
Современное рабство, или как работают мигранты в Италии
Сорок миллионов обращены в рабство за год - таковы данные МОТ
Следствие: в Кишиневе ребенок из интерната попал в сексуальное рабство
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Церемония торжественного зажжения огней на главной новогодней елке страны
Фоторепортаж: раз, два, три - елочка в Кишиневе "гори"!
Так вот почему все мамы утром такие усталые!
От заката до утра: вот почему все мамы утром такие злые - видео
Победители всех чемпионатов Молдовы по футболу
Чемпионы Молдовы по футболу: полный список

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться