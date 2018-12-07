Несколько граждан Молдовы и Украины попали в трудовое рабство в Польше

В Польше обнаружили нелегальный табачный завод: его рабочие находились некоторое время в трудовом рабстве.

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. В Великопольском воеводстве Польши обнаружили нелегальную табачную фабрику, где находились в трудовом рабстве граждане Молдовы и Украины, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

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По данным следствия, по время обысков нашли 13 тонн табака и около тысячи ящиков сигарет, которые были упакованы в пачки с логотипами известных брендов. Стоимость всей найденной продукции составляет более двух миллионов евро.

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"На этом заводе работали пять граждан Молдовы и девять граждан Украины. Организаторы незаконной сделки обещали им легальное трудоустройство, однако по прибытии на территорию Польши забрали у них личные вещи, запретили звонить близким и сообщать свое местонахождение", - говорится в сообщении ведомства.

Впоследствии их отвезли на территорию указанной фабрики, где держали в отдельном помещении более месяца. Кроме этого, для контроля за ними было установлено видеонаблюдение и приставлены два человека, которые круглосуточно находились на территории нелегальной фабрики.

Отмечается, что операцию провели совместно польские и украинские пограничники, сотрудники МВД Молдовы и Европола.