Полиции Италии известно, кто применил перцовый баллончик в клубе

Следователи узнали личность несовершеннолетнего, но еще не общались с подростком, который мог использовать баллончик в клубе на концерте рэпера.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Правоохранительным органам Италии удалось установить личность подростка, который мог применить баллончик с перцовым газом, после чего в клубе под Анконой началась паника, следствием которой стала давка и гибель шести человек.

По данным местной прессы, несовершеннолетнего обнаружили на основе показаний очевидцев. Прокуроры пока не допрашивали подозреваемого.

Кроме того, итальянские СМИ пишут, что накануне вечером в помещении дискотеки был найден использованный перцовый баллончик, однако действительно ли речь идет о спрее, спровоцировавшим давку, неизвестно.

В ночь на субботу в результате давки перед рэп-концертом в клубе около итальянской Анконы погибли шесть человек: среди них пятеро несовершеннолетних в возрасте 14-16 лет и взрослая женщина, которая пришла на концерт со своей дочерью. Согласно свидетельствам очевидцев, панику спровоцировало применение перцового баллончика одним из посетителей. Около 60 человек попало в больницы, семь человек погружены в состояние искусственной медикаментозной комы в связи с опасениями за их жизни. Утром в воскресенье их состояние оценивалось как критическое, но стабильное.

Сразу после трагедии один из выбравшихся рассказал спасателям, что один из экстренных выходов из дискотеки оказался заблокирован, а охрана разворачивала бегущих наружу посетителей. Однако, как заявил начальник полицейского управления Анконы, двери экстренных выходов были открыты, и гибель людей произошла из-за обрушения балюстрады у одного из них уже на улице: люди стали падать друг на друга с высоты после того, как платформа не выдержала веса толпы.

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Установлено, что на мероприятие было продано больше билетов, чем мог вместить клуб. Как заявил прибывший на место происшествия премьер-министр страны Джузеппе Конте, всего заведение вмещало 870 человек, а в зале, где должен был состояться концерт, есть не более 500 мест. Организаторы вечеринки же продали на нее 1400 билетов, многие из которых продавались со скидками для студентов.