Что не сделаешь ради славы: в Египте туристы предались любви на пирамиде

Являются ли материалы смонтированными пока остается неясным. Но парочка уже попала на страницы газет и журналов.

В центре скандала оказались профессиональный фотограф Андреас Хвид и его девушка. Парочка незаконно забралась на вершину пирамиды Хеопса и занялась там сексом, передает 5-tv.ru. Датчане также устроили откровенную фотосессию на фоне ночного города и поделились этими кадрами в соцсетях.

Молодых людей обвиняют в нарушении общественной морали и несанкционированном подъеме на вершину пирамиды. Мнение властей разделяют местные историки и археологи.

Являются ли материалы смонтированными пока остается неясным.