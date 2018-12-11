В центре Страсбурга открыли стрельбу: есть жертвы - видео

Перестрелка произошла вечером во вторник во французском городе Страсбург, погибло двое, 11 человек ранены.

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Инцидент произошел неподалеку от рождественской ярмарки - традиционного события Страсбурга, которое ежегодно собирает тысячи посетителей со всего мира. Ранения получили 11 человек, двое погибли, сообщает Sputnik France.

Местные власти в Twitter не раскрывают подробностей инцидента, однако призывают людей соблюдать спокойствие и не распространять слухи. В свою очередь, газета Figaro сообщает, что злоумышленником был мужчина, открывший огонь из автоматического оружия.

По информации портала France Info, полиция эвакуировала людей из центра города.

В свою очередь, депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов написал на своей странице в Facebook, что исторический центр французского города, где произошла стрельба, на данный момент перекрыт.

"Информации почти никакой. Кто-то стрелял, есть раненые. Проход в исторический центр перекрыт", — написал Митрофанов.

По его словам, входы в здание Европарламента перекрыты, а депутаты, проводившие там мероприятия и встречи, не могут в данный момент вернуться внутрь, чтобы забрать свои вещи.

Первый заместитель мэра Страсбурга Ален Фонтанель поблагодарил жителей и гостей города за то, что они не стали по собственному недосмотру потенциальной мишенью для преступников.

"Спасибо всем за то, что вы остались дома в ожидании прояснения ситуации", - написал Фонтанель в соцсетях.

Fusillade ds le centre https://t.co/m5uxwOlunh Strasbourg.

Merci à tous de rester chez vous en attendant une clarification de la situation. — Alain Fontanel (@AlainFontanel) 11 декабря 2018 г.

​Из соображений безопасности ни автобусы, ни трамваи временно не будут ходить по всему Страсбургу, сообщил в соцсетях оператор общественного транспорта CTS после стрельбы в городе.

МВД Франции заявило, что в городе произошел "серьезный инцидент, связанный с общественной безопасностью".

:red_circle::fr: ALERTE : Première vidéo de la scène à #Strasbourg. Plusieurs personnes au sol après des coups de feu. La police fait évacuer la rue saint Hélène et la place #Kleber. Des militaires sont sur place. Des ambulances affluent sur les lieux concernés. pic.twitter.com/ChJs7CPmw5 — La Plume Libre (@LPLdirect) 11 декабря 2018 г.

​Полиция Страсбурга призывает горожан оставаться дома из-за "событий, представляющих угрозу общественной безопасности". Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа открыло расследование в связи со стрельбой в городе.