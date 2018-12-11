В центре Страсбурга открыли стрельбу: есть жертвы - видео

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Инцидент произошел неподалеку от рождественской ярмарки - традиционного события Страсбурга, которое ежегодно собирает тысячи посетителей со всего мира. Ранения получили 11 человек, двое погибли, сообщает Sputnik France.
Местные власти в Twitter не раскрывают подробностей инцидента, однако призывают людей соблюдать спокойствие и не распространять слухи. В свою очередь, газета Figaro сообщает, что злоумышленником был мужчина, открывший огонь из автоматического оружия.
По информации портала France Info, полиция эвакуировала людей из центра города.
Video from the scene in Strasbourg, France after gunfire was reported#France #Strasbourg pic.twitter.com/e3RS90M6Ct— CNW (@ConflictsW) 11 декабря 2018 г.
В свою очередь, депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов написал на своей странице в Facebook, что исторический центр французского города, где произошла стрельба, на данный момент перекрыт.
"Информации почти никакой. Кто-то стрелял, есть раненые. Проход в исторический центр перекрыт", — написал Митрофанов.
По его словам, входы в здание Европарламента перекрыты, а депутаты, проводившие там мероприятия и встречи, не могут в данный момент вернуться внутрь, чтобы забрать свои вещи.
Первый заместитель мэра Страсбурга Ален Фонтанель поблагодарил жителей и гостей города за то, что они не стали по собственному недосмотру потенциальной мишенью для преступников.
"Спасибо всем за то, что вы остались дома в ожидании прояснения ситуации", - написал Фонтанель в соцсетях.
Fusillade ds le centre https://t.co/m5uxwOlunh Strasbourg.— Alain Fontanel (@AlainFontanel) 11 декабря 2018 г.
Merci à tous de rester chez vous en attendant une clarification de la situation.
Из соображений безопасности ни автобусы, ни трамваи временно не будут ходить по всему Страсбургу, сообщил в соцсетях оператор общественного транспорта CTS после стрельбы в городе.
МВД Франции заявило, что в городе произошел "серьезный инцидент, связанный с общественной безопасностью".
:red_circle::fr: ALERTE : Première vidéo de la scène à #Strasbourg. Plusieurs personnes au sol après des coups de feu. La police fait évacuer la rue saint Hélène et la place #Kleber. Des militaires sont sur place. Des ambulances affluent sur les lieux concernés. pic.twitter.com/ChJs7CPmw5— La Plume Libre (@LPLdirect) 11 декабря 2018 г.
Полиция Страсбурга призывает горожан оставаться дома из-за "событий, представляющих угрозу общественной безопасности". Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа открыло расследование в связи со стрельбой в городе.
🔴 Événement grave de sécurité publique en cours à #Strasbourg. Les habitants sont invités à rester chez eux. Plus d'informations à venir, suivez les consignes des autorités. pic.twitter.com/5t7offxqQ0— Ministère de l'Intérieur - Alerte (@Beauvau_Alerte) 11 декабря 2018 г.