Стрельба в Страсбурге – личность преступника установлена

Двое человек погибли, и 11 получили ранения в результате стрельбы, открытой в центре Страсбурга - полиция и спецслужбы идут по следу преступника.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Мужчина, открывший огонь в Страсбурге в понедельник вечером, сбежал с места преступления, но его личность уже установлена, сообщает Sputnik France.

В прессу поступила информация, что преступнику – от 25 до 30 лет, рост около 1,8 метра, волосы темные, был одет в пальто темных тонов.

Согласно последнему докладу префектуры Страсбурга, минимум два человека погибли из-за стрельбы, и 11 получили ранения. Огонь был открыт около 20.00 по местному времени. Причина инцидента на данный момент неизвестна.

О произошедшем был уведомлен президент Франции Эммануэль Макрон, который тут же прервал свою встречу с депутатами в Елисейском дворце. Макрон взял под личный контроль развитие ситуации в Страсбурге.

На место происшествия отправился министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Он сообщил в соцсетях, что "службы безопасности мобилизованы, помощь оказывается".