Трагические итоги ярмарки в Страсбурге: трое погибших, 12 раненых

По данным французского МВД, трое человек погибли и 12 получили ранения в результате стрельбы около рождественской ярмарки в Страсбурге, личность стрелка установлена, однако он еще не арестован.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Три человека, по данным французского МВД, погибли и 12 получили ранения в результате стрельбы около рождественской ярмарки в Страсбурге во вторник вечером. На поиски 29-летнего стрелка, сбежавшего с места преступления, направлены 350 сотрудников правоохранительных органов.

"Вооруженный человек вошел в периметр рождественского базара у моста Корбо и направился к улице Орфевр. Мужчина открыл огонь, ранив несколько человек", - говорится в коммюнике префекта региона Гранд-Эст.

В связи со случившимся центр города был оцеплен, на площади Гуттенберга в местной торгово-промышленной плате открыт медико-психологический центр.

© REUTERS / VINCENT KESSLER В центре Страсбурга открыли стрельбу: есть жертвы - видео

Жертвами стрелка стали три человека, 12 получили ранения, заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, который прибыл в Страсбург сразу после инцидента, сообщает РИА Новости. Министр добавил, что шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Стрелявший скрылся с места преступления, его до сих пор разыскивают правоохранительные органы. На поиски направлены около 350 человек, сообщил Кастанер.

© AFP 2018 / PATRICK HERTZOG Стрельба в Страсбурге

Меры безопасности усилены

В связи со случившимся французские власти решили усилить план антитеррористический мероприятий.

"В настоящее время во Франции усилен план антитеррористических мероприятий. Правительство решило объявить наивысший уровень угрозы теракта. Будет реализован усиленный контроль на границах. Также усиленный контроль будет осуществляться и на всех рождественских рынках во Франции", - сказал глава МВД.

Полиции удалось установить личность подозреваемого в стрельбе – это 29-летний уроженец Страсбурга. Он был известен правоохранительным органам в связи нарушениями закона и числился в реестре лиц, представляющих угрозу госбезопасности Франции, так называемых fiche S.

"Этот мужчина был в очень нехорошем свете знаком правоохранительным органам за нарушения закона, за которые ему выносились приговоры во Франции и Германии", - отметил французский министр внутренних дел.

По информации французских СМИ, злоумышленника должны были задержать утром во вторник по делу об убийстве, но его не оказалось дома. В ходе обысков в доме мужчины полиция обнаружила гранаты, стрелок скрылся с места происшествия на захваченном такси.

Расследованием занялось антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа.

Траур в городе

Мэр Страсбурга Ролан Рис заявил, что среду в городе будет объявлен траур по погибшим в результате ЧП, закроют рождественские ярмарки, будут отменены спектакли и концерты.

При этом, по словам главы МВД Франции, школы Страсбурга в среду будут открыты. "Вместе с тем родители могут оставить детей дома", - добавил он.

В ночь на среду во французской столице состоялось совещание межминистерского кризисного центра, в котором приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Эдуар Филипп, министры здравоохранения и обороны, а также госсекретарь при МВД.

© REUTERS / VINCENT KESSLER Стрельба в Страсбурге – личность преступника установлена

Французский лидер выразил соболезнования семьям погибших. "Солидарность всей нации Страсбургу, жертвам и их семьям", — написал он на своей странице в Twitter после завершения совещания межминистерского кризисного центра.

Соболезнования выразила в Twitter премьер-министр Великобртании Тереза Мэй. "Шокирована и опечалена из-за ужасной атаки в Страсбурге. Мои мысли со всеми пострадавшими и народом Франции", — написала она.

Канцлер Австрии Себастьян Курц осудил атаку, назвав ее "трусливой". "Нас не запугать, и мы всегда будем защищать наши европейские ценности, а также наш европейский образ жизни… В эти трудные времена мы поддерживаем Францию и Европарламент, который в настоящий момент проводит свою пленарную сессию в Страсбурге", — написал Курц в Twitter.