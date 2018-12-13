В Анкаре два вагона скоростного поезда сошли с рельсов, есть пострадавшие

На месте происшествия работают спасатели и пожарные.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Утренее ЧП в столице Турции: два вагона скоростного поезда сошли с рельсов. В результате аварии есть пострадавшие, точная цифра не уточняется. Как передает Sputnik Türkiye‏, на поезд рухнул путепровод.

К месту происшествия прибывают машины скорой помощи, работают спасатели. В соцсетях опубликованы первые кадры с места катастрофы.