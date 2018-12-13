Катастрофа в Анкаре унесла жизни четырех человек, более 40 раненых

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Поезд в Анкаре столкнулся с маневровым локомотивом, в результате чего и произошло крушение состава. Погибли четыре человека, более 40 ранены, передает Sputnik Türkiye‏ с ссылкой на заявления губернатора Анкары Васипа Шахина.

"На данный момент известно о 43 раненых. Мы потеряли четырех наших граждан. Спасательные работы продолжаются. Надеемся, что больше нет погибших", - сказал Шахин.

Катастрофа в Анкаре произошла в четверг утром. С рельсов сошли два вагона поезда.