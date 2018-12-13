Малыш задохнулся в барабане стиральной машины

Следователи проводят проверку, выясняя все обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Ужасная трагедия унесла жизнь трехлетнего мальчика. Ребенок попал в барабан стиральной машины и задохнулся.

Происшествие случилось в Ямало-Ненецком автономном округе, передает РИА Новости.

По данным следствия, в ночь на четверг правоохранителям города Губкинский поступило сообщение от сотрудников скорой помощи, которые заявили о том, что в квартире местных жителей обнаружено тело трехлетнего мальчика.

"Следователями при осмотре места происшествия и опросе родителей погибшего ребенка предварительно установлено, что супруги, проснувшись ночью, не обнаружили в кровати своего малолетнего сына. По их словам, в ходе поиска они нашли тело ребенка в барабане автоматической стиральной машины", - говорится в сообщении.

Ведомство также отмечает, что причиной смерти мальчика стала асфиксия, об этом говорят результаты судебно-медицинской экспертизы.