Утренняя трагедия в Анкаре - судьба граждан Молдовы

В турецкой столице произошла железнодорожная авария, в результате которой погибли, по последним данным, девять человек.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Граждане Молдовы не погибли и не пострадали в результате произошедшей в четверг трагедии в Анкаре, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе министерства иностранных дел и евроинтеграции.

© Ruptly Опубликована видеозапись с места крушения поезда в Анкаре

В четверг утром в Анкаре столкнулись пассажирский поезд и маневровый локомотив.

В результате происшествия перевернулись вагоны, они задели путепровод.

По последним данным, количество погибших выросло до девяти человек, а число раненных увеличилось до 84-х. Как сообщили в министерстве здравоохранения Турции, 34 пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализированы.