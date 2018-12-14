Как "Яндекс" Петра Порошенко "похоронил"

В пресс-службе украинского президента заявили, что Порошенко жив и здоров и даже успел в четверг побывать в Брюсселе.

КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Поисковая система "Яндекс" в последнее время всякий раз при анализе запроса о президенте Украины Петре Порошенко в блоке "дополнительная информация" выдавала сведения о том, что упомянутый политик якобы умер 11 декабря 2018 года.

В то же время пресс-служба президента Украины заявляет журналистам, что лидер страны жив и здоров, отмечая, что, например, в четверг Порошенко был с официальным визитом в Брюсселе.

© Photo: /static.riafan.ru Страница "Яндекса", где значится дата смерти Петра Порошенко

Пользователи Сети предположили, что ошибка могла возникнуть из-за того, что страница украинского президента была отредактирована и тут же исправлена, но "Яндекс" не успел обновить виджет и учесть изменения данных.

В данный момент ошибка в поисковой системе уже исправлена. В пресс-службе интернет-компании пояснили, что поисковик выступил лишь как агрегатор внешней информации из открытых источников.

"Данные для карточки объектного ответа в поиске "Яндекс" берет из открытых источников. И в данном случаем мы – агрегатор внешней информации", — заявила Яна Имайкина, представляющая PR-отдел "Яндекс.Поиска".