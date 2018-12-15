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Покинутая деревня в зоне отчуждения, архивное фото.

Игры с киловаттом: неподалеку от Молдовы может случиться второй Чернобыль

© Sputnik / Игорь Костин
Происшествия
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Увеличение выработки электроэнергии на украинских АЭС может привести к непоправимым последствиям, в том числе к увеличению риска аварий на станциях. Такое мнение высказала представитель компании "Энергоатом".

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik, Нику Гончар. Авария на Чернобыльской АЭС стала самой крупной техногенной катастрофой в истории человечества и одним из самых тяжелых потрясений для СССР после Великой Отечественной войны. На борьбу с последствиями взрыва на четвертом энергоблоке атомной станции были брошены тысячи людей со всех уголков бывшей союзной страны, среди которых было много добровольцев.

И сегодня последствия той страшной аварии откликаются внезапно возникающими заболеваниями, которые, к сожалению, поражают молодых людей. Значительное увеличение онкологических заболеваний, патологий щитовидной железы сегодня встречаются у тех, кто родился в середине 80-х годов прошлого столетия.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
© Sputnik / Андрей Александров
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Казалось бы, с момента взрыва на ЧАЭС прошло 32 года и, казалось бы, волновать друг друга не стоит, над потухшим реактором возведено уже второе, более надежное укрытие. Однако беда, как показывает история человечества, приходит оттуда, откуда совсем не ждали.

Опасность под "боком" у Молдовы

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины выступило с инициативой об увеличении энергобаланса страны. Говоря простым языком, это означает, что руководство соседней страны планирует увеличить выработки энергии на атомных электростанциях, построенных порядка 30 лет назад, на 700 миллионов киловатт-часов.

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Конечно, на вопрос о том, насколько реакторы, построенные в советское время, выдержат такое испытание на прочность, лучше ответят инженеры-атомщики. Однако, как все помнят, авария на ЧАЭС произошла в результате неудачных испытаний, начатых 25 апреля 1986 года. После того, как ситуация вышла из-под контроля, развитие трагических событий было не остановить…

Экспертная оценка ситуации

Увеличение энергобаланса на Украине повысит риск аварий на АЭС – об этом заявила директор по инвестициям и перспективному развитию украинской национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Татьяна Амосова, сообщило РИА Новости.

"Увеличение доли атомной генерации на 700 миллионов киловатт-часов возможно только в случае остановки ремонтной кампании на атомных станциях, оно несет значительные риски. Это может привести к очень и очень негативным последствиям", - заявила Амосова, которую цитируют украинские СМИ.

Знак Радиационное заражение.
© Sputnik / Иван Руднев
В 240 километрах от Кишинева чуть не случился второй "Чернобыль"

Амосова добавила, что пренебрежение нормами безопасности в свое время привело к Чернобыльской катастрофе.

"Эта позиция министерства (Минэнерго Украины – ред.) необоснованная. Она будет непосредственно влиять на безопасность эксплуатации наших электростанций. Мы не можем согласиться с этой позицией министра. Она незаконна. Мы будем ее оспаривать", — добавила она.

Заявление Амосовой прозвучало в минувшую среду, а уже в четверг на Хмельницкой АЭС случился первый форс-мажор - второй энергоблок станции был отключен от сети из-за повреждения трансформатора, в результате чего реактор работал только на 19 процентов от своей мощности.

Беда была так близко

Не так давно, в начале июля текущего года, Служба безопасности Украины блокировала использование некачественного кабеля электропитания на предприятии "Южно-Украинской АЭС". 

Тогда, по данным ведомства, должностные лица предприятия закупили некачественное оборудование, чем создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Город Южноукраинск (Николаевская область Украины) находится в 242 километрах от Кишинева в непосредственной близости от трассы, по которой в Киев из молдавской столицы осуществляются регулярные автобусные рейсы. Если бы компетентные органы вовремя не предотвратили инцидент, страшно даже подумать, к каким последствиям для Молдовы и ее жителей привело развитие этой ситуации.

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