В Лиссабоне перевернулся трамвай с туристами, в соцсетях публикуют видео

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. В социальных сетях очевидцы публикуют видео катастрофы, происшедшей вечером в пятницу, 14 декабря, в Лиссабоне. Трамвай, который двигался на полном ходу, внезапно сошел с рельсов и врезался в здание.
В результате аварии пострадали 28 пассажиров, на месте происшествия работали более 50 спасателей и спецтехника.
По сообщению лиссабонских властей, в результате инцидента также пострадали двое детей, подданные Великобритании.
По данным оперативных служб, опасности для жизни пострадавших нет.
Трамвай старого образца, выкрашенный желтой краской, считается одной из достопримечательностей Лиссабона и ежедневно привлекает огромное количество туристов.