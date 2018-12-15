В Лиссабоне перевернулся трамвай с туристами, в соцсетях публикуют видео

В португальской столице набитый пассажирами трамвай сошел с рельсов и врезался в стену здания.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. В социальных сетях очевидцы публикуют видео катастрофы, происшедшей вечером в пятницу, 14 декабря, в Лиссабоне. Трамвай, который двигался на полном ходу, внезапно сошел с рельсов и врезался в здание.

В результате аварии пострадали 28 пассажиров, на месте происшествия работали более 50 спасателей и спецтехника.

По сообщению лиссабонских властей, в результате инцидента также пострадали двое детей, подданные Великобритании.

По данным оперативных служб, опасности для жизни пострадавших нет.

Трамвай старого образца, выкрашенный желтой краской, считается одной из достопримечательностей Лиссабона и ежедневно привлекает огромное количество туристов.