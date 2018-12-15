Истребитель ВВС Украины Су-27 разбился в Житомирской области

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку во время выполнения плановых полетов в Житомирской области Украины. Об этом заявили в пресс-службе украинского Генштаба.

"15 декабря 2018 года на Житомирщине около 15 часов, при выполнении плановых полетов, во время захода на посадку разбился самолёт Су-27. Лётчик погиб", — говорится в сообщении в Facebook.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Напомним, в октябре в Винницкой области также разбился Су-27. Как стало известно, при крушении погибли начальник авиации воздушного командования "Восток" и американский военный.