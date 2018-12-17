На границе с Молдовой застрелился украинский пограничник

Сержант-контрактник самовольно покинул пост, с собой он унес автомат АКС-74 и 120 патронов.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Сержант-контрактник пограничных войск Украины был найден без признаков жизни в нескольких километрах от поста, который он покинул рано утром 16 декабря. Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.

Военнослужащий, 23-летний Евгений Колесник, исчез ночью 16 декабря из блиндажа на участке Подольского отряда в районе населенного пункта Словяносербка. Сослуживцам он сказал, что выходит "позвонить". С собой сержант унес автомат АКС-74 и 120 патронов.

В результате нескольких часов поисков молодой человек был найден без признаков жизни, с огнестрельными ранениями, в нескольких километрах от места несения службы.

Глава Государственной пограничной службы Украины заявил, что возможной причиной смерти был суицид. В сообщениях ведомства отмечается, что у военнослужащего были некие "семейные неурядицы".