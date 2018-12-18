Взломщика из Молдовы задержали в России спустя пять лет

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Кувалда, монтировка, гвоздодер и автомобиль – вот что нужно для взлома банкоматов, никаких электронных гаджетов и IT-взломщиков. Дешево и сердито. Именно этот неджентльменский набор "инструментов" понадобился грабителям в Мордовии, чтобы нажиться, наесться, напиться и пуститься в новые тяжкие.

© AFP 2018 / PHILIPPE HUGUEN Хакер из Молдовы взломал банкомат во Франции и украл сто тысяч евро

Как сообщают местные СМИ, среди злоумышленников был и житель Молдовы. Вместе с подельниками он похитил в декабре 2013 года из банкомата один миллион 777 тысяч рублей.

В МВД региона восстановили картину происшествия: преступники приехали на место преступления на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter 312D и, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, взломали замок на входной двери, вырвали вместе с креплениями автомат по выдаче денег, погрузили его в кузов и уехали на окраину. С помощью вышеназванных инструментов злоумышленники вскрыли устройство.

Из всей банды попался только молдаванин. Полиция арестовала его на днях. Выяснилось, что за пять лет он сменил фамилию и совершил еще около 40 подобных преступлений в разных регионах России.